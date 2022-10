Terremoto in Calabria, scossa 5.1 sulla costa tra Scalea e Cosenza

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo nel Cosentino, ma in tutta la Calabria. Segnalazioni infatti arrivano anche dal catanzarese, dal vibonese e dal crotonese, dalla piana di Gioia Tauro e da Reggio Calabria. Al momento non sarebbero pervenute richieste di soccorso o segnalazioni di danni.

In contatto coi sindaci

"Per fortuna il terremoto è avvenuto ad una profondità molto elevata, circa 286 km, questo ha fatto sì che gli effetti in superficie siano stati attenuati. Profondità e magnitudo elevate hanno fatto sì che il sisma sia stato avvertito in buona parte della regione". E' quanto fa sapere su Facebook la protezione civile della Calabria, che aggiunge: "Non sono stati segnalati al momento danni alla Sala Operativa regionale che continua a monitorare la situazione in contatto con i sindaci dei comuni più vicini alla zona epicentrale".

Al momento "nessuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni" alle sale operative dei Vigili del fuoco per la scossa. L'epicentro è stato localizzato in mare in prossimità di Arcella, Praia a Mare, Scalea e Tortora. Il sisma è stato avvertito anche a Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia.

Paura e gente in strada nel timore di repliche ma nessun danno a persone o cose, secondo quanto è stato possibile rilevare al momento. Non c'è stato panico, anche perché la percezione del sisma sulla terraferma è stata minima, ma alcune persone sono scese in strada. Il terremoto è stato avvertito non soltanto in molti centri del Tirreno cosentino, ma lungo tutta la fascia tirrenica ed in alcuni comuni dell'entroterra.