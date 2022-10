Civitanova Marche, ambulanza sparita: l'autista era in discoteca

Un operatore sanitario è andato in discoteca a bordo di un'ambulanza: è successo a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L'uomo, un 30enne che aveva appena finito il suo turno di lavoro, invece di riportare all'ospedale Torrette di Ancona il mezzo di soccorso si è diretto in un locale. L'operatore sanitario è prima passato a prendere un amico, poi i due sono andati a ballare in una discoteca di Civitanova. Come riferito dal Resto del Carlino , l'uomo è stato scoperto dalla polizia che lo ha denunciato a piede libero per essersi appropriato in maniera indebita del mezzo.

Il fatto

leggi anche

In Campania confermato l'obbligo delle mascherine negli ospedali

L'uomo denunciato è un 30enne di Ancona che lavora per un'associazione all'ospedale di Torrette. L'operatore sanitario aveva appena effettuato il trasporto di un paziente all'ospedale Murri di Fermo ma, concluso il turno, non ha fatto più rientro. Dopo qualche ora gli operatori dell'ospedale, preoccupati per il ritardo, hanno allertato la polizia che si è subito messa alla ricerca del veicolo. La polizia stradale inizialmente pensava che il mezzo potesse essere stato coinvolto in un incidente ma poi una volante del commissariato ha rintracciato l'ambulanza ferma nel parcheggio della discoteca Donoma, a Civitanova. Gli agenti hanno chiamato l'autista che, ignaro di cosa stesse accadendo, ha raccontato di essersi fermato presso la sua abitazione per cambiarsi la divisa e poi uscire in compagnia di un amico. Il mezzo di soccorso è stato sequestrato dalla Polizia stradale e il 30enne è stato portato in commissariato. I poliziotti lo hanno denunciato per appropriazione indebita e multato in quanto sprovvisto di patente mentre era alla guida. L'ambulanza è poi stata riconsegnata all'ospedale di Torrette.