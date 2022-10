Salerno, bimba cade nel vuoto dal balcone di casa: arrestato il padre

I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di Fisciano, in provincia di Salerno. Il fatto è accaduto intorno in Corso San Vincenzo, a pochi metri dal Comune. La piccola ha riportato lesioni ed ematomi ma non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente è stata trasportata nell'ospedale di Salerno, poi è stata trasferita al Santobono di Napoli.

Bimba ha riportato fratture ed escoriazioni

Nell'impatto, la bimba ha riportato una frattura alla spalla e diverse escoriazioni al volto ma, ed è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. I soccorritori l'hanno trovata sull'asfalto che si trova nell'area sottostante la finestra dalla quale è caduta. Per l'esatta ricostruzione di quanto accaduto si attende l'esito dei rilievi effettuati dal personale della scientifica, coordinato dal sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore, Roberto Lenza.