Meteo, le previsioni di venerdì 28 ottobre

L'anticiclone africano diventa sempre più potente e vasto. Nel weekend torneranno le nebbie sulle pianure del Nord, ma in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso e clima caldo per il periodo

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Anche nella giornata di venerdì l'atmosfera sulle aree del Centro Italia sarà stabile. Il sole splenderà in un cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. I venti soffieranno in modo debole dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno quasi calmi. Temperature sopra la media del periodo di molti gradi: i valori massimi saranno compresi tra i 22 gradi di Campobasso e Pescara e i 26 di Roma e Firenze. Valori estivi in Sardegna.