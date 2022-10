Voto di scambio mafioso, arrestata consigliera Comune Bari

Con Francesca Ferri fermato anche Nicola Canonico, imprenditore e presidente del Foggia calcio, in passato consigliere pugliese e comunale a Bari. L'accusa è presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019

Presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019. Con questa accusa sono stati arrestati Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari per Italia Popolare e Nicola Canonico, imprenditore e presidente del Foggia calcio, in passato consigliere pugliese e comunale a Bari.

19 arresti

Le misure rientrano in una più vasta operazione nelle province di Bari, Palermo e Taranto, dove è in corso l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 19 soggetti (di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia. I reati contestati sono associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.