Sciopero casello di Lucca ovest in concomitanza con il Lucca Comics

Lucca si prepara ad accogliere visitatori da tutta Italia, e non solo. Dal 28 ottobre al 1° novembre si svolge infatti la fiera internazionale "Lucca Comics & Games", dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi. Potrebbe esserci qualche disagio, però, per chi sceglierà di raggiungere la città in auto, a causa di uno sciopero che interesserà il casello di Lucca Ovest proprio in quelle giornate. Ad annunciare l'agitazione il sindacato FILT CGIL LUCCA, con un post sulla sua pagina Facebook.