Genova, grave incidente in sopraelevata: traffico in tilt

È avvenuto poco dopo le 5 un grave incidente sulla sopraelevata Aldo Moro di Genova , all'altezza dell'uscita di piazza Cavour in direzione Levante, che ha causato la chiusura per due ore della strada in entrambe le direzioni. Alle 7.40 la circolazione è stata riaperta verso Ponente, ma il traffico è ancora congestionato anche nelle zone sotto la sopraelevata, dal momento che molti automobilisti hanno optato per cambiare tragitto.

Probabile malore di un conducente

Per cause ancora in fase di accertamento due mezzi si sono scontrati. Uno dei due si è cappottato e ha invaso la corsia in direzione Sampierdarena. Lo scontro ha causato un ferito grave, un uomo di 55 anni che ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Galliera. L'uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida. Praticamente illeso l'altro automobilista trasportato in ospedale con un codice verde per ulteriori controlli.