Fatture false, Tiziano Renzi e la moglie Laura assolti in appello

Nello stesso procedimento la corte di Firenze ha stabilito la riduzione della pena a 9 mesi per Luigi Dagostino. "Assolti dopo anni di dolore, non meritavano tanto odio", ha commentato il figlio Matteo

Tiziano Renzi e Laura Bovoli assolti perché il fatto non costituisce reato. E' quanto ha stabilito il tribunale di Firenze nel processo di appello. Nello stesso procedimento la corte ha stabilito la riduzione della pena a 9 mesi per Luigi Dagostino.

I coniugi non erano in aula

Tiziano Renzi e Laura Bovoli non erano presenti in aula al momento della lettura della sentenza. A comunicare la notizia, il legale Lorenzo Pellegrini. La corte d'appello ha assolto anche Dagostino dall'accusa di false fatture; a suo carico resta la condanna per truffa (reato di cui non erano accusati i Renzi), calcolata in nove mesi. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza.

Matteo Renzi: "Assolti dopo anni di dolore"



"I miei genitori assolti dopo anni di dolore, ha vinto la giustizia, non meritavano tanto odio", ha commentato il leader di Italia Viva Matteo Renzi.