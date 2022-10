Orfani di femminicidio, a Milano l'evento per aiutarli

Torna l’evento charity di FemininPluriel, il network tutto al femminile dell’associazione internazionale no profit. Venerdì 21 ottobre a Palazzo Parigi, una cena di gala per raccogliere fondi a favore degli oltre 2.100 bambini rimasti orfani per omicidio di genere. Il ricavato andrà alle associazioni Edela, Andrea Bocelli Foundation e Ara Lumiere

Per aiutarli sia economicamente che per rifarsi una vita, proseguire gli studi, trovare un lavoro, l'associazione FemininPluriel Italia (FPI), il club italiano fondato dall’Avvocata Diana Palomba, attuale Presidente, organizza un evento di beneficenza ricco di contributi, ospiti e sostenitori.

Venerdi 21 ottobre alle 19 a Palazzo Parigi a Milano

approfondimento

Chiara Gualzetti, killer simula omicidio in carcere usando il ketchup

Durante il galà di beneficienza (per prenotarsi scrivere a segreteria@fpitaly.it) l’associazione FemininPuriel Italia presenterà i nuovi progetti di sensibilizzazione a sostegno delle donne e degli orfani di femminicidio. La serata, patrocinata dal Comune di Milano, devolverà il ricavato all’associazione Edela, guidata dalla presidente Roberta Beolchi, che tutela e sostiene i protagonisti della violenza di genere (orfani e famiglie affidatarie), al progetto Andrea Bocelli Foundation, nata per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano il superamento di tali barriere e ad Ara Lumiere, il brand Made in India, nato da un collettivo di donne sopravvissute all'attacco di acido.

Dialogo per diffondere il rispetto di genere

"Feminin Pluriel – dice la Presidente Diana Palomba – si pone come promotrice di un dialogo costruttivo e concreto, volto al sostegno e alla diffusione del rispetto di genere, partendo dai banchi di scuola, per arrivare alla famiglia e agli ambienti di lavoro. Quest’anno interagiamo con tre importanti associazioni che si occupano di realtà ai margini. I bambini e le donne in difficoltà sono la priorità di Feminin Pluriel. La politica e la scuola si occupano troppo poco di sensibilizzare al tema del rispetto. I femminicidi sono un fenomeno strutturale nel nostro Paese, anche se vengono trattati come un'emergenza che riguarda poche 'sfortunate'".

Non è cosi. E la campagna "Basta" portata avanti da Sky Tg24 lo ha dimostrato. I femminicidi, in Italia come nel resto del Mondo, accadono a causa della cultura patriarcale che permea le società. A causa di quel sistema che giustifica i comportamenti violenti e predatòri dell'uomo e colpevolizza le vittime, contribuisce all'oggettivizzazione dei loro corpi.

Dare risposte a chi ha perso tutto

Per dare risposte e aiuto a chi ha perso tutto, a chi da un giorno all'altro si trova costretto a cambiare casa, perché la mamma non c'è più, a guardare il padre come un assassino, mentre prima era solo un papà, a cambiare scuola, abitudini, amici, serve l'aiuto di tutti, perché per ottenere i risarcimenti dello Stato si deve aspettare che le sentenze passino in giudicato e spesso, comunque, quelle risorse non bastano.

"Per questo, ogni anno - ha continuato la Presidente Palomba - organizziamo iniziative come questa in tutta l’Italia: da Napoli a Firenze, la prossima tappa è, appunto, Milano. Vi aspettiamo il 21 ottobre”.