Nasce il primo sindacato degli influencer, al via il tesseramento

Anche gli influencer avranno un sindacato. Nasce Assoinfluencer, la prima associazione italiana di categoria, inserita nell’elenco delle associazioni professionali del Mise, nata con l'obiettivo di rappresentare e tutelare istanze e interessi di influencer e content creator, un esercito di 350mila persone solo in Italia, per un valore di mercato di 280 milioni di euro.

Associazione nata nel 2018

L'associazione, che ha mosso i primi passi a livello istituzionale nel 2018, si appresta a lanciare proprio in questi giorni la sua campagna associativa. "Quella dell'influencer è una figura nuova e che cambia tanto rapidamente quanto il mondo dei media" - spiega Jacopo Ierussi, founder e presidente di Assoinfluencer - "i creator possono essere artisti e imprenditori, atleti e divulgatori, ma sono sempre professionisti, capaci di produrre valore attraverso competenze e strumenti specifici. E in quanto professionisti, in un mercato ancora non regolato, ciò che fino ad oggi è mancato è esattamente una realtà che ne tutelasse diritti e interessi”.