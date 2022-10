Terremoto di magnitudo 4.4 a Catanzaro, il sindaco chiude le scuole

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato davanti alla costa di Catanzaro, in Calabria, intorno all'una di notte. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Sono state molte le chiamate effettuate alla sala operativa del Comando provinciale di Catanzaro dei Vigili del fuoco da cittadini allarmati.

Il sindaco chiude le scuole in via precauzionale

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa della scossa di terremoto. "Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone - ha detto il Fiorita in un post sul suo profilo Facebook - comunico di avere deciso la chiusura per la giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado, in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture". Il primo cittadino scrive ancora che "la paura ovviamente è stata tanta" ma "voglio rassicurare tutta la città. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione".