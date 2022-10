Violenza sessuale in discoteca a Perugia, arrestato il gestore

È stato arrestato per violenza sessuale aggravata dall'utilizzo di sostanze alcoliche nei confronti di quattro ragazze un uomo che gestiva una discoteca della zona di Città della Pieve, in provincia di Perugia. I fatti di cui è accusato sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsa. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Perugia che ha accolto la richiesta Procura. A chiamare il 112 erano stati gli amici della vittima. Successivamente altre tre giovani hanno riferito agli investigatori di essere state molestate sessualmente dalla stessa persona. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione di Città della Pieve e da quelli del Norm. I militari sono intervenuti presso la discoteca nelle prime ore della mattinata di domenica in seguito a una chiamata al 112 degli amici della giovane.