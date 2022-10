Gianluca Vacchi, l'ex fidanzata: "Attacchi d'ira contro i domestici"

Una nuova testimone è stata ascoltata dai giudici di Bologna nella causa di lavoro presentata dalla governante nei confronti di Gianluca Vacchi. A chiamare Giorgia Gabriele, fidanzata con l’imprenditore dal 2014 al 2017, è stata la sua collaboratrice. Secondo quanto riportato da La Repubblica l'ex compagna dell’influencer ha raccontato di “attacchi d’ira” quando “le direttive non venivano attuate dal personale domestico”. Un tassello che si aggiunge alla complessa vertenza intrapresa sia dalla governante che da suo marito, al servizio in casa Vacchi rispettivamente per 22 e 17 anni, di cui in regola solo 8 e 7 anni. I due domestici, quindi, non solo hanno lavorato in nero per 14 e 10 anni, ma secondo la loro accusa, a condizioni molto dure, con un orario che raggiungeva anche le 15 ore al giorno. Per questo chiedono all’imprenditore più di 700mila euro per straordinari non pagati, ferie e riposi non goduti.