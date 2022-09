Test medicina 2022, graduatoria online: come vedere i risultati

L’attesa per i candidati è finita. Il MIUR ha pubblicato verso le 7 di questa mattina, nell'area riservata a ciascuno studente su Universitaly i risultati. Dopo aver fatto l'accesso al portale è necessario cliccare su "Vai alla tua situazione 2022". Per consultare la graduatoria nominativa tutte le aspiranti matricole che hanno svolto il test medicina dovranno semplicemente accedere all'area riservata. Nella graduatoria, accanto ai nomi degli studenti, è indicato uno fra i seguenti quattro status: assegnato, prenotato, in attesa e fine posti.