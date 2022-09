Clima, economia, politica: a Mantova torna il Food&Science Festival

Per la sua sesta edizione, l’evento torna nella città dei Gonzaga dal 30 settembre al 2 ottobre con laboratori, incontri, spettacoli e visite guidate. Centrale il concetto dei “riflessi” che ogni cosa proietta su ciò che la circonda: come si influenzano a vicenda cibo e processi economici? Che impatto hanno cambiamento climatico e migrazioni globali su coltivazione, allevamenti e cucina? ascolta articolo Condividi

In quanti modi si può parlare di cibo e di scienza? Risponde a questa domanda la sesta edizione del Food&Science Festival – ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche, promosso da Confagricoltura Mantova e organizzato da Mantova Agricola – che torna a Mantova dal 30 settembre al 2 ottobre per una tre giorni di incontri, laboratori, spettacoli e visite guidate tra luoghi storici della città lombarda, da piazza Mantegna al Teatro Bibiena. Il concetto alla base di questa edizione è quello dei “riflessi” che ogni cosa proietta su ciò che la circonda: legami, interferenze, collegamenti e distorsioni che nascono dietro temi in apparenza distanti ma in realtà connessi nel profondo. E quindi: come si influenzano a vicenda cibo e processi economici? Che impatto hanno cambiamento climatico e migrazioni globali su coltivazione, allevamenti e cucina? Quali opportunità può portare la tecnologia in ambito alimentare?

L’approccio multidisciplinare del Festival L’approccio multidisciplinare del Food&Science Festival di Mantova si riflette sul parterre di personalità invitate a intervenire e offrire il proprio particolare punto di vista sul tema di questa edizione, grazie all’esperienza maturata nei tanti settori oggetto dell’analisi del festival. Tra i partecipanti, tanti esponenti del mondo accademico e istituzionale come Anne Sverdrup-Thygeson, docente presso la Norwegian University of Life Scienze, il direttore del Centro di ricerca per la genomica e la bioinformatica (CREA) Luigi Cattivelli, il direttore dell’Osservatorio europeo per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura Ettore Capri, il professore Ordinario di Politica Agraria Internazionale e Comparata all’Università di Bologna Andrea Segrè, la professoressa emerita di biologia vegetale Paola Bonfante, pioniera degli studi sulle relazioni tra piante e microorganismi, e i giornalisti scientifici Piero Bianucci, Marco Ferrari, Fabio Pagan e Roberta Villa. Non solo, al festival ci sarà anche chi con il cibo e l’attenzione alla ricerca e alla formazione ha costruito una carriera, come il cuoco tre stelle Michelin Niko Romito, e chi ha puntato invece sulla divulgazione scientifica, come Dario Bressanini, “amichevole chimico di quartiere” tra i volti più amati del Festival.

L’inaugurazione Come da tradizione, la tre giorni mantovana è ufficialmente aperta dall’inaugurazione del venerdì, prevista a partire dalle 17 al Teatro Scientifico Bibiena. Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confagricoltura Mantova Alberto Cortesi e del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, Sandra Gallina, direttrice generale DG Sante Commissione Europea, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, Ivano Vacondio, presidente Federalimentare e Alberto Marenghi, vicepresidente Confindustria si confronteranno sul tema Rimettere in moto il sistema produttivo del Paese: da dove ripartire?, seguiti da Chiara Corbo, PhD, direttrice osservatorio Smart AgriFood (Politecnico di Milano) e Alessandra Pesce, direttrice centro politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell'economia agraria (CREA) che spiegano come Gestire l’incertezza, illustrando Lo scenario della filiera agricola e agroalimentare italiana tra crisi energetica e innovazione digitale. Al termine del loro intervento, sono Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Massimo Rossini, vicepresidente Federchimica Assofertilizzanti e Francesco Fortuna, capo di Gabinetto, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a raccontare Le condizioni per liberare le energie e le eccellenze del territorio, mentre poco più tardi, alle 18.35, verrà conferito il premio Agricoltura mantovana alla scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. In chiusura, l’intervista in collegamento digitale con il direttore del VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, membro del Consiglio Scientifico dell’ERC e Laureate of the World Agriculture Prize 2017 Dirk Inzè, che risponderà ad alcune domande sul ruolo della scienza nella definizione delle politiche per un’agricoltura più sostenibile.