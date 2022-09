Crollo Ponte Morandi a Genova, 502 parti civili su 700 escluse

Il collegio presieduto dal giudice Lepri ha escluso 502 parti civili dal processo per la strage del Ponte Morandi , il cui crollo, il 14 agosto del 2018, ha portato alla morte di 43 persone. È stata invece accolta la richiesta di costituzione del Comitato parenti delle vittime, che in precedenza era stato escluso dal Gup. Una notizia che ha provocato commozione in aula fra i famigliari presenti. Le parti civili ammesse sono circa 220.

Commozione e abbracci in aula

L'udienza è stata interrotta per mezz'ora per consentire ai legali di visionare le liste delle parti civili ammesse e non. Egle Possetti, portavoce del Comitato, ha commentato: "Grandissima soddisfazione per questa decisione. L'ammissione come parte civile del Comitato è giusta e doverosa. E rappresenta un precedente importante anche per altri processi e comitati simili al nostro”. Sono 59 le persone imputate tra ex dirigenti di Autostrade e Spea (la controllata che si occupava delle manutenzioni) e tecnici, ex e attuali dirigenti del Mit e del provveditorato delle opere pubbliche. Le due società sono uscite dal processo patteggiando 30 mln. Per l'accusa tutti sapevano delle condizioni del Morandi ma nessuno fece nulla.