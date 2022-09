Venezia, è allerta per acqua alta ma livello troppo basso per Mose

Torna l’acqua alta a Venezia, ma per i valori previsti il sistema Mose non sarà attivato. La marea attorno alle 13:30 ha raggiunto quota 80 cm, un dato comunque più basso delle previsioni. Solo una piccola parte della città è stata interessata, a partire da piazza San Marco e dalla sua Basilica.

La Basilica di San Marco



Passanti e visitatori sono stati comunque avvisati anche perché si prevedono altre maree sostenute anche nei prossimi giorni da mercoledì 28 a venerdì 30 settembre. Le prime alte maree minacceranno prima di tutto proprio la Basilica di San Marco, e in particolare i suoi elementi più fragili ed esposti. I lavori di realizzazione della barriera in vetro a protezione della chiesa, dopo una serie di ritardi e lungaggini, saranno conclusi solo tra alcune settimane. A quel punto l'intera struttura dovrebbe essere al sicuro. L'opera è stata progettata per essere provvisoria, in attesa di un un intervento complessivo che la metterà totalmente al sicuro.