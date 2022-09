Omicidio a Firenze, donna uccisa in casa a Signa: fermato il fratello

Omicidio questa mattina in un'abitazione a Signa, in provincia di Firenze. La vittima è una donna di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, spiegano dall'Arma, stanno "ricostruendo la dinamica dei fatti" e avrebbero individuato il presunto autore: sarebbe il fratello della vittima, 50 anni, trovato nascosto in un capanno vicino a casa dopo che la moglie ne aveva denunciato la scomparsa. I carabinieri hanno trovato il 50enne stamani nel riparo situato vicino alla sua casa da cui si era allontanato venerdì sera. Ed è stata la moglie a mettere in luce la vicenda martedì sera, recandosi alla Stazione dei Carabinieri di Signa per denunciarne la scomparsa dato che non riusciva a rintracciare il marito già da venerdì sera.