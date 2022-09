Polemica dopo parole Nunzia De Girolamo su utero in affitto e Scampia

Per le sue dichiarazioni rilasciate durante una trasmissione televisiva l'ex parlamentare beneventana ha provocato una grande polemica, alla quale ha replicato con una dichiarazione: "Il riferimento a Scampia era inopportuno e non era mia intenzione toccare o urtare la sensibilità di persone delle quali io conosco difficoltà e problemi" ascolta articolo Condividi

Social in rivolta e non solo. Le dichiarazioni in tv di Nunzia De Girolamo hanno provocato immediate reazioni sul web e la rabbia del quartiere a Nord di Napoli, offeso e risentito da quelle parole. "Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri - ha detto l'ex parlamentare beneventana ospite a "Piazza Pulita" su La7 il 15 settembre - ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l'utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione".

Il post di Luca Trapanese Tra i primi a far sentire la propria indignazione Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli. “Alle sue parole ho sentito il dolore di Scampia bruciarmi nelle vene. Scampia è uno dei quartieri di Napoli che ha pagato il prezzo più caro a causa dell'abbandono delle periferie da parte delle Istituzioni. Nunzia De Girolamo, che delle Istituzioni ha fatto parte nel corso della sua esperienza politica da Ministra, questo dovrebbe saperlo e molto bene. A Scampia, dove non arrivano le istituzioni, per mancanza di volontà, coraggio o semplice inadeguatezza, arrivano le persone, quelle che amano il proprio quartiere nonostante tutto, che lavorano quotidianamente per rendere le strade sicure, che nutrono la speranza. Negli ultimi anni è cambiato molto, e le donne sono il cuore, l'anima e il coraggio di questo cambiamento, alla continua ricerca di alternative per i propri figli, per tenerli lontani da strade sbagliate, offrire loro una possibilità di futuro. E Nunzia De Girolamo si permette di sostenere in televisione, con una naturalezza da brividi, che le donne a Scampia trascorrono le giornate a spacciare droga, e passerebbero volentieri a "spacciare l'utero"” ha scritto su Facebook l’assessore.

La polemica Non meno forte la reazione di tutto il quartiere, attraverso la voce dei rappresentanti del Comitato Vele. “Quando parli delle donne di Scampia togliti il cappello. Sono parole gravissime e racchiudono in una sola terribile affermazione tutta la violenza e gli stereotipi che ci appiccicano addosso da anni e che non sopportiamo più”. E la polemica è montata ulteriormente con il passare delle ore. "Inaccettabile” tuona anche il presidente della municipalità Nicola Nardella. “Cara De Girolamo le nostre donne sono fiori di splendore. Spesso, molto spesso, su di esse ricade il carico del lavoro domestico e di quello ordinario. Sono loro che con più determinazione portano avanti le lotte per i diritti sociali. Sono loro ad essere impegnate nei tanti progetti di mutualismo dal basso. Sono incantato dal loro fulgido splendore. Nelle prossime ore metterò mano ad una diffida formale", ha concluso Nardella.