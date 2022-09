Calcio: morta la moglie di Fabio Liverani, tecnico del Cagliari

Tantissimi messaggi di cordoglio hanno accompagnato la notizia della morte di Federica, la moglie del tecnico del Cagliari Fabio Liverani, malata da tempo. La coppia era insieme fin dai tempi della scuola, poi era arrivato il matrimonio e i due figli, Mattia e Lucrezia.

Sui vari canali social il mondo del calcio si è unito nel manifestare vicinanza e affetto all’ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina e della Nazionale, a cominciare dal Lecce che per primo su Twitter ha scritto: "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre".

Nel ringraziare i tanti che in queste ore gli hanno manifestato affetto, Fabio Liverani ha voluto lasciare un messaggio sul suo profilo Instagram annunciando la prossima nascita di "un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica".