Tragico incidente nel Salernitano: perdono la vita due giovani

È di due morti e cinque feriti il bilancio dell'incidente verificatosi nella sera di sabato sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel Salernitano. A perdere la vita due giovani di Polla, di 23 e 29 anni che viaggiavano a bordo di una Fiat 500. I cinque feriti, invece, erano a bordo di altri due veicoli, un fuoristrada ed una Fiat Punto.

Vittime morte sul colpo

L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato in un tratto di strada compreso tra i territori comunali di Teggiano e San Pietro al Tanagro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina ed i sanitari del 118. Le due vittime sono morte sul colpo, mentre i cinque feriti, di cui uno versa in gravi condizioni, sono stati ricoverati tutti presso il vicino ospedale di Polla.