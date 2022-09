Il videomapping sulla Basilica di San Petronio incanta Bologna

Grande spettacolo in piazza Maggiore a Bologna per la proiezione dei bozzetti dei grandi architetti, dal Rinascimento all'epoca barocca, che in questi giorni ridisegnano la facciata incompiuta della basilica. Luci, colori, emozioni e tantissima gente

Ieri sera, con in sottofondo le note fiabesche di Wagner e Rossini e giochi di luce incantevoli, sulla facciata di San Petronio un videomapping ha fatto rivivere i grandi progetti del passato per la facciata della basilica. Sono stati proiettati gli studi di Peruzzi, Romano, Palladio, e tanti altri: i più grandi architetti della storia. I presenti hanno potuto vedere come sarebbe potuta essere San Petronio se la sua facciata non fosse rimasta incompiuta, grazie al progetto "La piazza si accende".

Cesare Cremonini in prima fila ad assistere allo spettacolo

Lo storico dell'arte Luigi Ficacci e l'architetto Mario Cucinella hanno dialogato insieme per introdurre il progetto nelle sue valenze storico-architettoniche. "La facciata incompiuta fa capire come in questi secoli sia stato comunque immaginato qualcosa - spiega Cucinella -. È incredibile pensare come tanti architetti abbiano provato a imprimere l'idea del tempo nel tempo", ha sottolineato. "La facciata interrotta di San Petronio non limita in nulla la forza della Basilica, ma esprime la vera capacità di Bologna - sottolinea Fifacci -. Qualsiasi cittadino, nato qui o adottivo, conosce il problema cruciale del completamento della facciata e questo è il simbolo di Bologna”. Presente in primissima fila anche Cesare Cremonini che non poteva mancare a questo evento nella sua città e che ha postato un video su Twitter.