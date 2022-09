Moby Prince, la commissione inchiesta: "In mare c’era una terza nave"

Una nuova ipotesi per l'incidente avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno in cui morirono 140 persone. Il presidente della commissione Romano: "Nessuna avaria né malfunzionamento". L'associazione dei familiari: "Siamo soddisfatti, è la strada giusta"

Una nuova verità per il disastro della Moby Prince, la nave traghetto che si scontrò il 10 aprile 1991 con una petroliera Agip al largo del porto di Livorno, provocando 140 morti. Per la commissione d'inchiesta parlamentare, "la Moby Prince è andata a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra che ha poi determinato l'incidente". La terza nave non è ancora stata identificata con certezza. La relazione conclusiva è stata approvata all'unanimità.