Lecce, bimba azzannata da pitbull che le ha strappato guancia

Indagini in corso a Monteroni di Lecce, in Puglia, per verificare la dinamica dell’incidente che ieri sera ha visto protagonisti una bambina di 7 anni e il suo pitbull. La piccola, secondo la testimonianza dei genitori e della nonna, è stata aggredita in casa dal suo cane. Trasportata d'urgenza all'ospedale non sarebbe in pericolo di vita ma il morso le ha strappato una guancia e sarà necessario un intervento chirurgico.