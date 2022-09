Sciopero dei treni venerdì 9 settembre

Dalle 9 alle 17 del 9 settembre si fermeranno macchinisti e capitreno delle principali compagnie ferroviarie italiane, per protestare dopo l’ennesima aggressione nei confronti del personale in servizio sui treni ascolta articolo Condividi

Venerdì sono previsti grandi disagi per chi dovrà viaggiare in treno. Infatti per il 9 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 8 ore che riguarderà macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper. La protesta, annunciata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa, arriva dopo “i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”.

La denuncia delle organizzazioni sindacali leggi anche Napoli, capotreno aggredito con pugni dopo aver chiesto il biglietto “A tutt’oggi, preso atto dell'ennesima aggressione al personale in servizio sui treni - hanno dichiarato le organizzazioni sindacali - non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro (aumento delle risorse a supporto del personale di front line) e neanche una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto alle proposte fatte dalle parti sociali (daspo trasporti, revisione della normativa in essere)”. Per i sindacati non si può più temporeggiare: “La gravità e l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano sui treni un servizio alla collettività”.



Controllare sui siti i i treni garantiti vedi anche Monza, rapine su treni in Brianza: sgominata da carabinieri baby gang Lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 17, pertanto i disagi e gli eventuali ritardi o annullamenti, si dovrebbero concentrare in quella fascia oraria. A chi dovrà mettersi in viaggio o sia già in possesso di un biglietto per il 9 settembre, conviene consultare la lista dei treni garantiti sul sito web della compagnia o il servizio clienti per avere maggiori informazioni in merito alla propria prenotazione .