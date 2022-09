Cosenza, maxi blitz contro la 'Ndrangheta: 200 arresti

Duecentodue persone arrestate. Questa mattina la Dda di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, ha effettuato una maxioperazione contro la 'Ndrangheta cosentina e le consorterie a lei vicine. Tra coloro che sono stati posti in arresto domiciliare ci sono nomi illustri della politica della zona, come l'attuale sindaco di Rende e presidente di Anci Calabria, l’avvocato Marcello Manna, e il suo assessore ai Lavori pubblici, Pino Munno, oltre a quello deputato alla manutenzione e al decoro urbano di Cosenza, Francesco De Cicco.

I reati contestati

leggi anche

'Ndrangheta a Torino, Vittorio Raso estradato in Italia e arrestato

Ciò che si sa è che le indagini riguardano un periodo compreso tra il 2017 e il novembre del 2021 e sono state sviluppate attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti, videofilmati, controlli telematici e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. A coloro che sono stati raggiunti da un avviso di garanzia vengono imputati reati come l’associazione di tipo mafioso; estorsioni; usura; esercizio abusivo del credito; danneggiamenti; reati in materia di armi e munizionamento; delitti contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione; traffico di stupefacenti; riciclaggio; reimpiego di denaro in attività economiche; intestazione fittizia di beni; scambio elettorale politico-mafioso e aggravati dalle finalità di agevolazione mafiosa.