Meteo, le previsioni del weekend del 27 e 28 agosto

Sabato 27 agosto pressione in diminuzione. Al Nord rovesci temporaleschi dal Nordovest si portano verso il Nordest in serata e nottata. Al Centro-Sud dopo una mattinata soleggiata, scoppieranno numerosi temporali sugli Appennini. Tempo più stabile sul resto delle regioni. Pressione instabile anche domenica 28: o isolati temporali sul Triveneto, piovaschi in Liguria e soleggiato altrove. Nel pomeriggio altri temporali su tutte le regioni adriatiche e in Umbria. Soleggiato sulle restanti regioni. (LE PREVISIONI)