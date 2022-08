Donne investite da auto pirata in provincia di Belluno: ferite

Investe la postina e una turista e scappa. Doppio investimento nella tarda mattinata di oggi a Saviner di Rocca Pietore, in provincia di Belluno. Verso le 11 un suv ha falciato due donne a distanza di un centinaio di metri nella zona della centrale dell’Enel. Il conducente non si è fermato per chiamare i soccorsi, dandosi alla fuga. La postina era in quella zona per motivi di lavoro ed è stata centrata dall’auto che procedeva da Caprile a Rocca Pietore. La turista, invece, stava passeggiando e ha riportato le conseguenze più gravi, con traumi alla testa e alle gambe. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Agordo, una in ambulanza e l’altra in elicottero. Sul posto, anche i carabinieri di Caprile e i vigili del fuoco volontari. I carabinieri stanno cercando di risalire al responsabile, anche attraverso frammenti della fanaleria rimasti a terra dopo il duplice urto.