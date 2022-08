Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 20 agosto. LIVE

Nelle ultime 24 ore sono 24.691 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia e 124 i morti. I tamponi processati sono 158.905 con un tasso di positività che scende dal 16,3% al 15,5% del giorno prima. In calo di otto unità anche le terapie intensive (-20 nelle 24 ore precedenti) mentre sono 243 in meno i ricoveri ordinari (-314 nelle 24 ore precedenti). È quanto emerge dai dati quotidiani pubblicati dal ministero della Salute ( BOLLETTINO MAPPE ). Secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore della Sanità, scende per la quinta settimana di fila l'incidenza del contagio: 260 casi ogni 100mila abitanti. In contrazione all 0,77 anche l'Rt: non accadeva dal 10 giugno. Rezza: "Bene, ma ancora prudenza e vaccini". Intanto negli Usa, il governo Biden si prepara a mettere fine ai vaccini e alle cure pagate dal denaro pubblico. Un cambio che presenterà forti ripercussioni a chi non ha un'assicurazione sanitaria.