Musei, l'allarme di Eike Schmidt: "Più personale o si dovrà chiudere"

Lo storico dell'arte tedesco, da sette anni alla guida del museo di Firenze, in un’intervista all’Ansa spiega che “il personale continua a contrarsi, è ovunque ridotto all’osso”. E aggiunge che “senza una soluzione chiudiamo tutti, anche i più grandi". Su questo "chi ci governerà dopo il 25 settembre dovrà riflettere”. Osanna replica: "Mic già al lavoro per colmare carenze”

“Bisogna affrontare e risolvere subito il problema del personale di musei e luoghi della cultura”, è il monito lanciato in una lunga intervista rilasciata all’Ansa dal direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che spiega quale sarà, a suo avviso, la sfida più importante per chi dovrà gestire la politica della cultura nel nuovo governo. Quello delle risorse umane, dice, è rimasto un vulnus anche con la riforma Franceschini. E avverte: "I visitatori tornano ai livelli del 2019 e oltre, aumenta l'offerta dei musei, ma il personale continua a contrarsi: senza una soluzione chiudiamo tutti, anche i più grandi". Su questo "chi ci governerà dopo il 25 settembre dovrà riflettere”. Il personale è "ovunque ridotto all'osso", spiega Schmidt, da quasi sette anni alla guida del museo più famoso e gettonato del Paese. Un nodo nevralgico da affrontare subito, assicura, "altrimenti si chiude". Impossibile rimandare, dice.

I numeri degli Uffizi

Agli Uffizi è stato un luglio da record, con 427.856 visitatori, mai così tanti nella storia del museo. E poi un Ferragosto col botto, quasi 43mila persone nel weekend festivo (il 15 si poteva entrare soltanto a Boboli). Dopo i due anni durissimi della pandemia, i luoghi della cultura italiani tornano a riempirsi quanto e più del 2019, in prima fila proprio il museo fiorentino che già nel 2021 aveva festeggiato il primato del più visitato d'Italia. Anzi, da Roma a Milano, dalla Galleria Borghese a Pompei, crescono i visitatori e diminuiscono le file, si progettano nuovi ristoranti e caffetterie, si investe come non mai sulla ricerca. Ma resta il problema della carenza di personale.

“Risorse umane sono sfida decisiva, nuovo governo lo ricordi”

Schmidt, storico dell'arte tedesco, è arrivato in Italia nel 2015 con il primo concorso per i direttori dei musei ad autonomia speciale lanciati dalla riforma Franceschini. "Autonomia speciale o sarebbe meglio dire autonomia parziale", sottolinea lui pacato. Perché la riforma ha cambiato in meglio tante cose, ma le piante organiche dei musei autonomi rimangono di pertinenza dell'amministrazione centrale e i direttori manager su questo non hanno potere di intervento. Un tema che, a sette anni dalla sua entrata in vigore, rimane secondo Schmidt il tallone d'Achille della rivoluzione di Franceschini, per tutto il resto promossa a pieni voti in una lunga conversazione che tocca i temi della produzione scientifica ("enormemente cresciuta in questi anni"), la migliorata capacità di spesa, le facilitazioni organizzative, le entrate economiche in continua crescita. "Quella delle risorse umane è la sfida più grande che si troverà ad affrontare chiunque col nuovo governo dovrà occuparsi della politica per la cultura", ribadisce il direttore.