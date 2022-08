Salvò la padrona caduta in dirupo, a Shiva il Premio Fedeltà del Cane

Premiata per aver salvato la padrona immobilizzata e in stato di choc dopo la caduta in un dirupo sui Monte Corno, nel bergamasco. Si chiama Shiva ed è una bellissima border collie di 9 anni che, prima inter pares, ha vinto la 61^ edizione del trofeo Fedeltà del Cane. Il premio, attribuito oggi in una affollatissima cerimonia, ha voluto sottolineare il grande coraggio della cagnetta che ha vegliato la donna ogni istante e non ha mai smesso di abbaiare, riuscendo così a richiamare i soccorsi e a salvarla.