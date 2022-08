Palio di Siena, oggi l’edizione dell’Assunta: gli orari e dove vederlo

Stasera alle 19 va in scena la carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta in piazza del Campo con dieci partecipanti in lizza per la vittoria. Gareggeranno anche i vincitori della corsa dello scorso 2 luglio, il fantino Giovanni Atzeni, che ha vinto gli ultimi tre Palii e corre per il Leocorno, e il cavallo Zio Frac, che indosserà i colori del Nicchio ascolta articolo Condividi

Dieci contrade in lizza per la vittoria. Si preannuncia una grande giornata a Siena, dove oggi si corre il Palio dell’Assunta in Piazza del Campo. Questa edizione segue quella dello scorso 2 luglio, la prima dopo la pandemia, che aveva visto la partecipazione di sole 6 contrade. Stavolta saranno invece 10 i cavalli in lizza per la vittoria con alcune storiche rivalità, come quella tra Nicchio e Valdimontone, Leocorno e Civetta, Chiocciola e Tartuca, pronte a infuocarsi sin dai canapi della Mossa. L’annullamento del giro di prova, noto anche come Provaccia, della mattinata, a causa del temporale abbattutosi sulla città la scorsa notte, non dovrebbe avere ripercussioni sulla carriera di questa sera: in queste ore infatti gli addetti del Comune sono al lavoro per assicurare il migliore terreno possibile per i cavalli. Per le 19, orario ufficiale di partenza dei tre giri, previsto cielo nuvoloso ma senza il rischio di piogge.

I partecipanti e i favoriti vedi anche Palio di Siena, dopo 2 anni di stop per Covid vince il Drago. FOTO Ai nastri di partenza questa sera ci saranno anche Contrade storiche, come Lupa, Giraffa, Onda e Selva. Occhi puntati soprattutto su Giovanni “Tittia” Atzeni, fantino vittorioso nelle ultime tre edizioni e anche in quella di luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano, con i colori del Drago e che stavolta difenderà l’onore del Leocorno, e sul Jonathan Bartoletti detto Scompiglio, che guiderà il cavallo della Chiocciola. Presente anche lo storico mossiere Bartolo Ambrosione per la Civetta mentre sarà assente anche questa volta Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, che rischia di veder svanito per sempre il sogno di eguagliare il record di 14 Palii vinti di Andrea de Gortes, noto anche come Aceto. Questa sera faranno il loro esordio anche molti fantini, come per esempio Federico Guglielmi per la Giraffa, che ha preso ufficialmente il posto di Michel Putzu, da ieri noto anche come Tamuré. Un appellattivo che il capitano Guido Guiggiani ha scelto “in onore della nostra amata Gina e di tutte le donne della Giraffa”.

I cavalli approfondimento Siena, oggi il Palio dell'Assunta. Ecco tutte le contrade: FOTO Dopo l’edizione del 2 luglio, dove tra i 6 partecipanti c’erano molti cavalli debuttanti, questa volta ben sette hanno già un’edizione alle spalle e due di loro anche una vittoria, come Zio Frac, fresco vincitore dell’ultima corsa con i colori del Drago, che questa volta gareggerà per Nicchio, e Remorex, che invece parteciperà per Tartuca. Tra gli altri barberi partecipanti si segnalano anche Viso d'Angelo per Chiocciola; Reo Confesso per Selva; Tabacco per Onda; Solu Tue Due per Valmontone; Violenta Da Clodia per Leocorno; Ungaros per Civetta; Arestetulesu per Giraffa e infine Astoriux per Lupa.

Il pomeriggio Il programma delle ultime ore che precedono la corsa, dopo la segnatura dei fantini dal quale non si torna più indietro, è già definito: alle 14.30 avviene la benedizione del cavallo e del fantino che precede alle 15.50 la partenza del corteo storico fino al Campo, dove poco prima delle 17 si entra nella piazza. Da lì si cominceranno a contare i minuti che precedono le 19, quando si issa il drappellone dedicato all'Assunta, realizzato dall'artista Andrea Anastasio, e si dà il via.

Dove vederlo Il Palio si potrà seguire in diretta su La7 a partire dalle 16.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Giovanni Mazzini, con il corteo storico prima e la partenza della gara poi, prevista per le ore 19. Sarà possibile vederla anche su pc e smartphone grazie alla visione in streaming sul sito sempre dell'emittente.