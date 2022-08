Villasimius, con i fuoristrada fino in spiaggia: fermati turisti

Hanno condotto due grossi fuoristrada, attrezzati con tanto di tende da tetto e altri accessori da camper, fino ad arrivare in una caletta non lontano dalla spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, nel sud est della Sardegna. Quindi si sono accampati. Protagonisti due gruppi di turisti italiani che sono stati fermati e identificati, a ridosso di Ferragosto, dalle Guardie Ambientali della Sardegna in uno dei consueti controlli effettuati per perlustrare le aree del territorio.