Invasione di moscerini ad Orbetello

Il Comune dovrà avvalersi di specialisti del settore per andare a indagare le ragioni del fenomeno. Tra le cause anche le temperature alte per lungo tempo, associate a un alto tasso di umidità

Orbetello è invasa dal moscerini. Un'estate non facile per i vacanzieri e gli abitanti del piccolo comune dell'Argentario, in Toscana, che quest'anno stanno facendo i conti con questi piccoli insetti. Si tratta della specie chironomidae: non sono insetti pungenti, ma si diffondono in aree con presenza di specchi d'acqua ferma e dolce. Possono provocare reazioni allergiche causate dalle loro antenne con peluria, nel momento in cui entrano in contatto con la pelle. Un disagio che ha costretto molti commercianti e ristoranti a chiudere intorno alle 21. Il calore eccezionale di queste settimane ha ridotto la presenza di predatori naturali, come pipistrelli, rane e uccelli e formiche ed ha, così, favorito la proliferazione di questi moscerini. Nel Comune di Orbetellole luci sono state spente per evitare di attrarre questi insetti.