Lecce, sindaco di Melendugno vieta pallone in piazza: la protesta

Vietato giocare a palla nella piazza del paese: è successo a Roca, una piccola frazione di Marina di Melendugno, in provincia di Lecce . Il sindaco Maurizio Cisternino ha chiesto l'affissione di un cartello che impedisce ai giovani cittadini di giocare con il pallone. Una decisione presa "per tutelare tutti", ha detto il primo cittadino: anziani, mamme con passeggini e persone infastidite dal rumore. I ragazzi però non ci stanno e mettono in atto una protesta silenziosa: hanno raggiunto tutti la piazza, occupato le panchine, e tirato fuori i propri smartphone. Ad accompagnare la scena uno striscione con la scritta: "Criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone".

La promessa del sindaco: "L'anno prossimo un campetto da calcio"

La manifestazione dei ragazzi ha avuto l'effetto desiderato: il sindaco è rimasto colpito dalla protesta silenziosa e ha deciso di incontrare i suoi giovani cittadini. "Per tutelare tutti - ha spiegato loro Maurizio Cisternino - è stata presa questa decisione, che non vuole essere assolutamente punitiva". "Ora il divieto nasce per tutelare soggetti fragili come anziani e mamme con i passeggini. Mi sono giunte segnalazioni - ha aggiunto - da parte di persone infastidite da quanto avveniva all'interno della piazza. Così abbiamo deciso di apporre questo segnale di divieto, perché la piazza non può essere un luogo dove poter giocare a calcio, ma si passeggia si sta in comitiva". Il primo cittadino ha però pensato a un compromesso che possa soddisfare tutti: "A breve - ha affermato - individueremo un'area dove potranno giocare in libertà. Ho promesso a questo gruppetto di ragazzini che sarà interesse della mia amministrazione a stretto giro, ormai per questa estate non facciamo più in tempo, di attrezzare un'area dedicata a loro".