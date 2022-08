In Italia il fenomeno delle piscine in condivisione - grazie a una app - è ancora agli inizi e ce ne sono poche disponibili, ma il nuovo trend è in espansione. Inoltre, una ricerca condotta da Deloitte per Assopiscine di fine 2021, mostra che la richiesta di costruire nuove piscine è cresciuta del 12% rispetto al 2019, con un mercato pari a 1 miliardo di euro