Yacht su scogli Porto Cervo, vittima non è morta d'infarto

L'imprenditore anglo tedesco Dean Kronsbein è deceduto a causa di una grave lesione spinale e un forte trauma toracico come conseguenza di un violento impatto a terra. È questo l'esito dell'autopsia eseguita sul corpo della vittima dell'incidente nautico in Costa Smeralda

L'imprenditore anglo tedesco Dean Kronsbein è morto a causa di una grave lesione spinale e un forte trauma toracico come conseguenza di un violento impatto a terra, e non d'infarto come accertato in un primo momento. È questo l'esito dell'autopsia - anticipato dai quotidiani sardi - eseguita sul corpo della vittima dell'incidente nautico in Costa Smeralda che si è conclusa nella tarda sera di ieri.

La dinamica dell'incidente La verità sulla dinamica dell'incidente che domenica scorsa è costato la vita al manager tedesco con passaporto britannico, potrebbe arrivare dai telefoni e dai tablet delle persone che si trovavano a bordo dei due yacht coinvolti, l'Amore e lo Sweet Dragon. Nell'urto sono rimaste ferite quattro persone, fra cui, in maniera grave, la moglie e la figlia dell'armatore. L'autorità giudiziaria di Tempio Pausania ha disposto il sequestro di tutti gli apparecchi elettronici, telefoni cellulari, tablet, computer portatili, di tutti i passeggeri e i comandanti a bordo delle due imbarcazioni messe sotto sequestro, con l'obiettivo di rintracciare il Gps per stabilire le rotte esatte. Resta per il momento da definire il ruolo e la posizione di una terza imbarcazione battente bandiera maltese, che pare fosse sul posto e che inizialmente si pensava avesse soccorso Dean Kronsbein.