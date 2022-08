Forte dei Marmi, suv fuori controllo piomba su stabilimento balneare

Paura in spiaggia per un Land Rover fuori controllo che è piombato all'interno del bagno Piero, per fortuna senza conseguenze per i villeggianti. Secondo una prima ricostruzione, la conducente ha perso il controllo dell’auto all’incrocio della strada che costeggia il mare, non è chiaro se per un malore o per qualche altra causa

È piombata con il suo suv, a tutta velocità, su un noto stabilimento balneare a Forte dei Marmi travolgendo veranda e cabine ma, per fortuna, senza nessuna conseguenza sui bagnanti presenti. Alla guida una 73enne che, per accertamenti, è stata trasportata in ospedale.

L'incidente

È successo nel pomeriggio di ieri nella nota località turistica in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, la conducente di un Land Rover con targa svizzera ha perso il controllo dell’auto all’incrocio della strada che costeggia il mare, non è chiaro se per un malore o per qualche altra causa. Il veicolo è entrato nello stabilimento balneare, ha travolto la zona delle cabine e poi la tenda con i tavoli dove si pranza. Il suv ha finito la sua corsa in spiaggia, frenata dalla sabbia.

"Strage sfiorata"

Tra i bagnanti c'è chi parla di "strage sfiorata" e chi di un "boato pazzesco" quando l'auto ha colpito in pieno la struttura. "Qualcuno lassù ci ha voluto molto bene, quell'area e la pergola sono sempre molto frequentati, ma per fortuna in quel momento non c'era nessuno - racconta Roberto Santini, titolare del bagno -. Poteva essere tutta un'altra storia, dobbiamo davvero ringraziare qualcuno in alto". "Poteva andare molto peggio - dicono anche dalla Croce Verde di Forte dei Marmi che sono intervenuti sul posto per fornire assistenza -. Il veicolo ha il cambio automatico, la donna ha premuto per sbaglio l'acceleratore e poi presa dal panico, ha spiegato lei stessa, invece di frenare ha accelerato ancora".