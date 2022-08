Anziano ucciso nel Modenese, si cercano due persone

È stato trovato senza vita nel suo appartamento a Massa Finalese in provincia di Modena. Un uomo di 74 anni sarebbe stato aggredito a morte ieri sera e dai primi riscontri sembra sia stato picchiato a sangue. I vicini di casa avrebbero riferito di aver visto due persone uscire dalla casa, in via Volta. Gli investigatori si starebbero concentrando su questi due individui visti nelle ore precedenti, secondo alcuni testimoni, sull'auto della vittima. È già stata disposta l'autopsia e sono in corso indagini per ricostruire il contesto di vita e le relazioni del 74enne.