Pavia, si tuffa nel Ticino e scompare: disperso un giovane

Dalle 20:00 di domenica 24 luglio sono in corso le ricerche di una persona dispersa nelle acque del Ticino, a Vigevano (Pavia). Dalle prime notizie sembra che si tratti di un uomo in giovane età, che sarebbe finito sott'acqua mentre stava facendo il bagno. Il fatto è accaduto nei pressi di Strada Cascinino, all'altezza del ponte che attraversa il fiume. Sul posto in azione i vigili del fuoco che stanno scandagliando le acque.

La dinamica

approfondimento

Padova, affoga a 11 anni mentre tenta di recuperare pallone nel fiume

Dopo la giornata trascorsa sulla riva del Ticino a Vigevano, nella zona della lanca Ayala, il giovane si è immerso in acqua per un bagno rinfrescante e da lì non è stato più visto riemergere. Un primo allarme è stato lanciato poco prima delle 20.00 da un paio di amici che erano con lui. Una seconda richiesta di soccorso sarebbe poi giunta più di mezz'ora dopo, da strada Cascinino, che porta proprio alla spiaggia sul versante vigevanese del Ticino. Sul posto soccorritori e vigili del fuoco che stanno proseguendo le ricerche in acqua. La speranza è che il ragazzo sia riuscito a uscire dall'acqua da solo e ad avvicinarsi alla sponda in un tratto del fiume più a valle.