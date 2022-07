Incidente mortale sul Gargano, tre vittime in uno scontro frontale

Incidente mortale sul Gargano. Tre persone sono morte in uno scontro frontale avvenuto lungo la superstrada che da Carpino porta a Cagnano Varano, nel Foggiano. Altre tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave. A scontrarsi sono state due utilitarie, ma non è ancora chiara la dinamica. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso che hanno trasferito i tre feriti a San Giovanni Rotondo. Due delle tre vittime erano già decedute all'arrivo dei sanitari, mentre la terza è morta nonostante i tentativi di rianimazione.