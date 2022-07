Libri, a Virman Cusenza il Premio Agnes per "Giocatori d'azzardo"

Il giornalista tra i premiati alla XIV edizione del riconoscimento per il suo saggio in cui ricostruisce una storia finora rimasta nell'oblio

Virman Cusenza si è aggiudicato il Premio Giornalista Scrittore alla XIV edizione del Premio Biagio Agnes (qui tutti i vincitori). Giornalista, ex direttore di "Il Mattino" e "Il Messaggero", Cusenza ha iniziato la sua carriera al "Giornale di Sicilia" e a "I Siciliani". Assunto da Indro Montanelli a "il Giornale", si è occupato di cronaca giudiziaria e politica interna. Nel 2007 ha lavorato a "The Independent" di Londra e oggi è consulente di Fremantle per l’attualità.

Il libro

Il suo libro, “Giocatori d’azzardo”, racconta una storia rimasta fino a pochi anni fa pressoché nell’oblio. Nel novembre 1945, a pochi mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, un avvocato antifascista di nome Enzo Paroli incontra nel carcere di Canton Mombello, a Brescia, Telesio Interlandi, "il direttore preferito da Mussolini" nonché l'autore di alcuni delle più violente campagne antisemite durante il regime fascista. Paroli non ha nulla in comune con Interlandi. Eppure non solo deciderà di difenderlo, ma - approfittando della rocambolesca scarcerazione del giornalista - correrà anche il rischio di nascondere lui e la sua famiglia nello scantinato della sua villa per oltre otto mesi. Cusenza ha raccontato la storia e i retroscena di questo libro in una delle puntate di “Incipit”, la rubrica di libri di Sky TG24 (guarda il video in alto). L’intervista si può ascoltare anche come podcast su tutte le principali piattaforme(qui il link).