Torna il Grand Prix Corallo di Alghero

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia torna il Grand Prix Corallo. L'appuntamento è fissato per sabato 9 luglio, quando a Lo Quarter andrà in scena la ventesima edizione del festival dove sfileranno una serie di personaggi della tv, del cinema, della musica, del giornalismo dello sport. Il premio alla carriera “Toto Torri” verrà consegnato a Ezio Luzzi, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto", quello alla tv, dedicato a Daniele Piombi, andrà invece alla conduttrice di Uno Mattina Caffè, Roberta Ammendola. Il premio giornalistico "Ettore Nuara" si sdoppia: uno al direttore di Rai News 24, Paolo Petrecca, e l'altro al conduttore di Sky Tg 24, Milo D'Agostino. Per il cinema e il teatro verrà premiata Vanessa Gravina, protagonista de Il Paradiso delle Signore su Rai 1. L’attrice sarà anche madrina della cerimonia della 20esima edizione. In tema di serie tv riconoscimento a Darko Peric, che impersona Helsinki nella Casa di Carta su Netflix.