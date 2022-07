Udine, ritrovato vivo l’escursionista disperso da una settimana

Circostanze ancora da chiarire

approfondimento

Dell’uomo si erano perse le tracce il 25 giugno, quando era partito per recarsi nel luogo della scalata. L'uscita doveva avvenire assieme a una amica che poi ha rinunciato ad accompagnarlo. Ad instradare i soccorritori verso il luogo del ritrovamento, le informazioni rinvenute sul computer dell’ufficio in cui lavorava il giovane, che conteneva dati e materiali sulla ferrata del Matajur. Si tratta di un itinerario attrezzato di più di mille metri di dislivello che si innalza sul fianco più selvaggio e dirupato dell’omonimo monte, coperto da una fitta boscaglia. Nelle ricerche è stata impegnata la stazione di Udine del Soccorso Alpino che coordina le operazioni dal campo base di Stupizza, assieme a Guardia di Finanza, Carabinieri, elicottero della Protezione Civile per i sorvoli dall'altro, Unità cinofile e un cane molecolare. Le ragioni della scomparsa dell’escursionista sono ancora da accertare: la sua automobile è stata infatti ritrovata in paese a Stupizza e non al valico di Stupizza da dove parte la ferrata.