Treviso, bimba di 4 anni precipita da terrazzo per il tablet: salva

Paura nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. Una bimba tunisina di 4 anni è precipitata dal terrazzo di casa, venendo salvata dall'intervento di un passante. Secondo quanto ricostruito la piccola stava giocando sul terrazzo con il tablet, mentre i genitori erano all'interno dell'appartamento. Quando l'apparecchio le è scivolato dalle mani cadendo in strada, la bambina si è sporta ed è precipitata.

Presa al volo

Fortunatamente un passante ha notato la scena vedendo cadere il tablet e poi, alzando la testa, si è accorto della piccola che stava per scivolare ed è riuscita a prenderla in braccio al volo. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura trevigiana. La piccola è illesa e in ottime condizioni di salute.