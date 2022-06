Violenza sessuale, Haggis interrogato dal gip: "Rapporti consensuali"

Il regista e sceneggiatore premio Oscar è agli arresti domiciliari da domenica scorsa in un albergo di Ostuni (Brindisi) dopo essere stato accusato di stupro. Il suo avvocato Laforgia: "Ha risposto a tutte le domande e ha dichiarato la sua volontà di rimanere in Italia fino a quando non sarà definitivamente accertata la sua totale innocenza" ascolta articolo Condividi

Il regista e sceneggiatore premio Oscar Paul Haggis, accusato di violenza sessuale e agli arresti domiciliari da domenica scorsa in un albergo di Ostuni (Brindisi), ha dato oggi la sua versione dei fatti al gip Vilma Gilli nell'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo. Michele Laforgia, difensore del regista premio Oscar, ha spiegato che Haggis “si è dichiarato totalmente innocente, così come aveva fatto nell'immediatezza del fermo. I rapporti che ha avuto con questa donna sono totalmente consensuali nel corso di questi tre giorni trascorsi insieme ad Ostuni".

Laforgia: "Nessuna lesione o segno di violenza"

Laforgia ha aggiunto che "è stato chiarito contrariamente a quello che si ipotizza nelle imputazioni, che non c'è nessuna lesione e nessun segno di violenza". "Io credo - ha sottolineato il penalista barese - che abbiano male interpretato il referto del Pronto Soccorso, dove la ragazza è stata visitata a seguito della denuncia. Adesso stiamo aspettando il provvedimento del giudice che dovrà pronunciarsi sia sul fermo che sulla richiesta dell'accusa, che è di mantenere gli arresti domiciliari in attesa degli accertamenti". Il Legale ha garantito "massima collaborazione e attesa fiduciosa per quello che saranno gli esiti degli accertamenti. Haggis ha risposto a tutte le domande che hanno fatto il giudice, i pm e la difesa. Lo stesso Mr Haggis ha dichiarato la sua volontà di rimanere in Italia fino a quando non sarà definitivamente accertata la sua totale innocenza".

Il memoriale del regista: "Voleva essere la prossima Bond Girl" In un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, era stato anticipato un memoriale difensivo del regista. Secondo la versione riportata dal quotidiano, i rapporti con la presunta vittima sono stati consenzienti e sarebbe stata lei a raggiungerlo in Puglia, dove Haggis avrebbe dovuto partecipare a un festival. Il regista avrebbe anche conservato i messaggi WhatsApp scambiati con la donna. Nel memoriale Haggis spiegherebbe di averla incontrata e che lei "voleva essere la prossima Bond Girl". Mercoledì 15 giugno il regista l'avrebbe portata in aeroporto a Brindisi, alle 6 del mattino. "L'ho lasciata lì all'aeroporto con i suoi bagagli - spiegherebbe Haggis nel memoriale - a quel punto mi ha detto che dovevo darle dei soldi. Le ho detto che mi dispiacevo ma non l'avrei fatto e me ne sono andato". La smentita dell'avvocato di Haggis Laforgia però aveva smentito "che il testo parzialmente pubblicato corrisponda alle dichiarazioni" che Haggis avrebbe dato nell'interrogatorio. "Le frasi virgolettate - evidenzia il legale - sono state estrapolate da una nota confidenziale e riservata inoltrata da Mr Haggis prima di essere sottoposto a fermo, in aperta violazione della riservatezza delle comunicazioni private e della corrispondenza tutelate dalla legge penale, dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Per tale violazione, Mr Haggis riserva ogni azione a tutela dei suoi diritti dinnanzi alle autorità competenti".