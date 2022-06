EasyJet, decine di voli cancellati per l'estate 2022: ecco perché

Mondo

Voli cancellati, scioperi e ritardi: cosa succede al trasporto aereo

Nelle prossime settimane l'avvio delle vacanze estive potrebbe trasformarsi in un viaggio da incubo per molti passeggeri in Europa. Ecco perché

Grandi compagnie e scali strategici che riducono preventivamente il numero delle partenze. Voli cancellati a poche ore dall'imbarco. Disguidi in aeroporto con lunghe code al check in. Il primo sciopero europeo in programma per chiedere migliori condizioni contrattuali al colosso low cost Ryanair. Nelle prossime settimane l'avvio delle vacanze estive potrebbe trasformarsi in un viaggio da incubo per molti passeggeri in Europa.

Dopo due anni disastrosi per il trasporto aereo, a causa delle necessarie restrizioni legate alla pandemia di Covid che ha portato ad una riduzione drastica del traffico aereo mandando il settore in crisi, la riduzione dei contagi e il venire meno delle restrizioni in quasi tutti i Paesi ha riportato le persone a viaggiare. Solo alcune destinazioni hanno raggiunto i livelli di traffico pre pandemia ma il trend appare in via di consolidamento.