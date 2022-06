Elicottero disperso su Appennino, ricerche in corso: a bordo 7 persone

Ricerche in corso

L’elicottero era partito stamattina alle 12.40 dall'aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, ed era diretto a Pavullo del Frignano, in provincia di Modena. L'ultima segnalazione ricevuta lo collocava nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco di Lucca e Modena: stanno perlustrando la zona appenninica al confine tra le due province, in particolare la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe. Sono in azione anche un elicottero del soccorso alpino di Pavullo, un altro mezzo di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare e squadre di terra. Si tratta di zone di montagne e boschi, piuttosto impervie. Le ricerche sono coordinate dalle prefetture di Modena e Lucca ed è in campo anche la protezione civile.