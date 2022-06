Marinella di Sarzana, trovato cadavere di una donna vicino a torrente

Caccia all'uomo tra Toscana e Liguria

Il cadavere apparterrebbe a una prostituta 35enne di origine albanese. Secondo le prime testimonianze raccolte da polizia e carabinieri, la donna è stata vista da altre prostitute salire su un'auto, a poca distanza dal luogo in cui è stata trovata poi senza vita. Ora si lavora per rintracciare il presunto omicida, con una caccia all'uomo in tutta la zona tra le due regioni confinanti. Accanto al cadavere non è stata trovata borsetta né documenti e oggetti personali. Gli investigatori non escludono che la vittima sia stata ferita mortalmente in un altro luogo: nonostante la grande quantità di sangue infatti non sarebbero stati trovati, per il momento, bossoli di pistola o fucile. Sarà comunque l'autopsia, affidata all'anatomopatologa Susanna Gamba, a chiarire definitivamente le cause della morte.