Allerta caldo, bollino rosso in 5 città: le previsioni di domenica

L’anticiclone africano è arrivato alla sua massima potenza e domenica sarà la giornata più calda. Da lunedì le temperature scenderanno di qualche grado e martedì arriveranno piogge e temporali che dal Nord si estenderanno al Centro-Sud.

Domenica bollente

La giornata più calda sarà quella di domenica quando al Sud i valori termici massimi sfioreranno i 40 gradi a Siracusa, Catania, Agrigento e i 42 nelle zone interne della Sicilia. Sulle regioni centrali allerta da bollino rosso per una forte ondata di calore. Previsti 38 gradi pure in Puglia e Sardegna, fino a 35-36 in Calabria e Campania (specie nel casertano). Fra i 33 e 35 gradi sul resto delle regioni, e anche al Nord in città come Bologna, Padova, Pavia, Milano. Proprio al Nord, però nel pomeriggio di domenica l'intrusione di aria più fresca in quota favorirà la formazione di forti temporali che dalle Alpi occidentali si porteranno verso quelle del Triveneto e che potranno sconfinare anche sulle zone pianeggianti della Lombardia e dell'alto Veneto.

Cinque città da bollino rosso

Allerta caldo domenica per 5 città: Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute, prevede il massimo dell'allerta per l'afa: "Condizioni di emergenza per possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", Bollino arancione, sempre domani, con livello di allerta due per Latina, Palermo e Catania.